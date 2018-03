Die Zukunft ist elektromobil heißt es bei einer interaktiven Ausstellung zur Elektromobilität vom 6. März bis 2. April in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau. Die Wanderausstellung "Elektromobilität" informiert über den Stand der Technik und beantwortet die Fragen, die sich viele Interessierte derzeit stellen. An sieben Stationen erfahren die Besucher beispielsweise, wie lang ein Ladevorgang dauert, welche Ladestecker es gibt oder was sich hinter dem Ladeatlas Bayern verbirgt. Am Dienstag, 6. März, wird die Ausstellung mit Landrat Thomas Bold, Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks und Dr. Guido Weissmann, Bayern Innovativ, um 11 Uhr in der Georgi-Kurhalle eröffnet. Am Mittwoch, 14. März, gibt es um 19 Uhr eine Infoveranstaltung zur Elektromobilität, und am Donnerstag, 22. März, eine weitere Infoveranstaltung um 18.30 Uhr mit Get-Together zur Elektromobilität in Unternehmen. sek