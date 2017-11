Die Zukunft des Marktfestes Igensdorf

In der nächsten Sitzung am Dienstag, 21. November, beschäftigen sich die Mitglieder des Marktgemeinderates unter anderem mit der Beschlussfassung über Ehrungen laut Empfehlung des Kultur- und Familienausschusses sowie mit der Festsetzung der Hebesätze Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2018. Weitere Themen in der um 19.30 Uhr im Rathaus beginnenden Sitzung ist die Grundsatzdiskussion über die Zukunft des Marktfestes. red