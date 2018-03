Die Ziegelangerer freiwillige Feuerwehr wählt zwei neue Kommandanten

Einen Generationswechsel gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Ziegelanger. In der Jahresversammlung wurden zwei neue Kommandanten gewählt, wie die Wehr mitteilte.

Schon vor der Zusammenkunft war bekannt, dass der langjährige Kommandant Jörg Oppermann nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Nach 18 Jahren an der Spitze der Wehr war es seiner Meinung nach an der Zeit, die Leitung der Aktiven in jüngere Hände zu übergeben. Da sein Stellvertreter Hans Werner auch nicht mehr kandidierte, musste auch ein neuer Zweiter Kommandant gefunden werden. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Achim Seufert, berichtete vor 42 Mitgliedern im Gasthaus Zimmermann über das vergangene Jahr. Die Suche nach zwei neuen Kommandanten war ein Schwerpunkt der Tätigkeit. Das war laut Seufert kein leichtes Unterfangen. Letztlich haben sich dann aber doch zwei Aktive bereiterklärt, die Führung der Wehr in den nächsten Jahren zu übernehmen.

In seinem letzten Bericht als Kommandant gab Jörg Oppermann die aktuelle Mannschaftsstärke mit 25 Aktiven an. Er erinnerte an zehn Übungen und zwei Dienstversammlungen sowie an zehn Einsätze.

Zum Schluss seines Berichts blickte Jörg Oppermann zurück auf seine 18 Jahre währende Amtszeit. Höhepunkte waren zweimal Neubeschaffungen von Fahrzeugen und die Gründung der Jugendfeuerwehr 2003.

Achim Seufert als Vertreter des Vereins und Sebastian Schick für die Aktiven würdigten den scheidenden Kommandanten. Sie überreichten Jörg Oppermann und Hans Werner jeweils ein Modell eines amerikanischen Feuerwehrautos mit der Aufschrift der jeweiligen Amtszeit.



Die Neuwahl

Zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Ziegelanger wählten die Aktiven Sebastian Schick. Das Amt des stellvertretenden Kommandanten übernahm Florian Dürrbeck. Bürgermeister Thomas Stadelmann und Kreisbrandinspektor Peter Pfaff freuten sich darüber, dass sich zwei junge Aktive bereiterklärt hatten, diese verantwortungsvollen Ämter zu übernehmen. Zu Vertrauensleuten wurden Ramona Oppermann und Manfred Schuhmann gewählt.

Der Vorstand des Vereins stellte sich geschlossen zur Wiederwahl. So wurden Achim Seufert als Erster und Bernd Ullrich als Zweiter Vorsitzender in ihren Ämtern bestätigt. Kassenwartin ist weiterhin Ingrid Ullrich und Schriftführer Frank Bayer. Die beiden neuen Kassenrevisoren sind Isabell Oppermann und Sascha Harth. red