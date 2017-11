Die wichtige Frage bleibt unbeantwortet

Betrifft "Luitpoldbad ist eröffnet" vom 24. Oktober, Bad Kissingen:



Markus Söder ist nach Bad Kissingen gekommen, um das Behördenzentrum im ehemaligen Luitpoldbad feierlich einzuweihen. 39 Millionen hat der Freistaat investiert. Was herausgekommen ist, hat sich gelohnt. Dank des Architekten ist es ein wunderschöner Bau geworden.

Viel wichtiger für Bad Kissingen wäre die Frage durch Stadträte und Oberbürgermeister an Söder gewesen, wie es mit einem Hotel auf dem Gelände des ehemaligen Steigenberger Areals aussieht. Stattdessen wird die Aussagenverweigerung akzeptiert. OB Blankenburg hätte vorher alles in Bewegung setzen sollen, um das Kurhaushotel vor dem Abriss zu retten und auch das Kurhausbad zu erhalten.

Als Architekt Christian Teichmann dem städtischen Bauausschuss vorstellte, was von Oktober 2017 bis Dezember 2020 im Rahmen des laut Sitzungsunterlage der Stadt mit der Sanierung und Umbau von Kurhausbad und Neumann-Flügel zum Haus für Gesundheitsmanagement geschehen soll, hätten sich Stadtrat und OB auf die Nachfrage, ob es keine Hotelinvestition für das Areal gebe, nicht damit abspeisen lassen dürfen, dass die Planungen für ein Hotelprojekt danach mindestens ein Jahr dauern, sondern entgegensetzen müssen, ob man mit den 51 Millionen nicht auch ein äußerst exklusives Hotel hätte hinstellen können? Das deutlich größere Hotelprojekt Fürstenhof hätte auch nur 50 bis 70 Millionen gekostet. Die Stadträte und der OB täten gut daran, den Worten von Alfred Wacker (CSU) zu folgen und Söder mit dem beharrlichen Wiederholen einer Forderung immer wieder daran zu erinnern, dass ein gehobenes Hotel wichtigster Bestandteil in Bayerns Staatsbad Nummer 1 sein muss, anders als die Ansiedelung großer Behördenzentren, die weder Gäste anziehen noch die Umsätze in den hiesigen Geschäften steigen lassen.

Franz-Peter Potratzki, Bad Kissingen