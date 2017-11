Die Welt der Heilpflanzen

Erntedank ist vorbei. Nun kommt der erste Frost und die Natur kommt für den Winter zur Ruhe. Um neue Kräfte zu sammeln und die Menschen auch nächstes Jahr wieder reichlich beschenken zu können mit Früchten, Kräutern und Samen. Wie Menschen diese Geschenke für sich und ihre Gesundheit nutzen können, erfahren sie am 18. November um 16 Uhr in der Heilpraxis Carolin Bauer, Heiligkreuzstraße 7, in Coburg.

Die Münchener Autorin, Heilpraktikerin und Schauspielerin Bettina Hauenschild wird aus ihrem aktuellen Buch "Die Sprache der Pflanzen und ihre Heilwirkung" lesen und auch einige pflanzliche Kostproben anbieten. "Lassen Sie sich ermutigen, mit offenen Sinnen hinauszugehen in die Natur, erleben Sie

die wohltuende Kraft der heimischen Bäume und Kräuter und nutzen sie das uralte Wissen um deren heilende Wirkung", mit diesen Worten lädt die Heilpraxis Carolin Bauer zu dieser Veranstaltung ein. Der Eintritt zur Lesung mit Kostproben beträgt 12 Euro. Um eine Anmeldung wird unter der Telefon 0170/83 69 042 oder per E-Mail an praxis@carolin-bauer.net gebeten. red