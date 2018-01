Die Weihnachtsgeschichte geht zu Herzen

Das Konzert "Adventliches und Besinnliches für Groß und Klein" findet am Freitag, 1. Dezember, ab 15.30 Uhr im Kurtheater Bad Kissingen statt. Der Kinder- und Jugendchor Herz-Jesu und Musikschule Bad Kissingen wird mit dem Kurorchester das Kinder-Musical "Suleilas erste Weihnacht" aufführen. Das Musical erzählt die Weihnachtsgeschichte aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel: Unter einer Brücke treffen drei Kinder den Obdachlosen Otto. Sie unterhalten sich über das Weihnachtsfest. Suleila aus dem Iran weiß nicht, wovon die anderen reden. Otto erzählt ihr die biblische Geschichte. Er berichtet von der Volkszählung, von Maria und Josef, von der Herbergssuche und von den Begegnungen in einem Stall in Bethlehem. Die Geschichte kommt im Herzen der kleinen Suleila an. Zum ersten Mal begreift sie, was es bedeutet, wenn es Weihnachten wird. Im zweiten Teil erklingt neben Orchesterstücken auch ein Weihnachtsmedley mit Weihnachtsliedern. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung, in der Tourist-Info Arkadenbau sowie unter Tel.: 0971/804 84 44. Foto: Heike Stellmach