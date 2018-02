Die Weiber sind närrisch

Mit einer hinreißenden Begrüßungsrede und einem stimmungsvollen Begrüßungslied begann das Faschingstreiben des Katholischen Frauenbunds (KDFB) St. Martin Forchheim unter dem Motto "...alle Jahre wieder sind die Weiber närrisch" im gut besuchten Kronengartensaal.

Mit dem Bericht "Der bunte KDFB-Garten" wurden die Lachmuskeln aktiviert. Ein Gstanzel "Schnaderhüpf'l" erschallte aus den Stimmen des KDFB-Faschingschors unter musikalischer Begleitung von Michael Kredel. Im Anschluss wurde ein Spiel "Kersbachi" im Saal durch das Auftreten des Männerballetts aus Kersbach in verschiedenen Kostümen und durch Tanzeinlagen wiedergegeben. Mit Zugaben wurden die Närrinnen verwöhnt.



Typisches Frauengespräch

Zur Beruhigung der Begeisterung gaben dann die Frauen mit "Fräulein Blümchen bei der Ärztin" den täglichen Arztbesuch zum Besten. Ein typisches Frauengespräch "Gerade mal 18" spiegelte die Gedanken der jungen Frauen wider und das Lied "Aber bitte mit Weihrauch" vom KDFB-Faschingschor, welcher in Chorkleidung auftrat, wurde durch Befallstürme der Närrinnen begleitet. Die Büttenrede "Der Floh des Herrn Monsignor" erheiterte auch Pfarrer Martin Emge. Das Zwiegespräch "Stadtfräulein und Landmädel" brachte die unterschiedliche Sprachgewandtheit witzig herüber. Eine Geruchskanone - mit dem Vortrag "Bohnakern und ein kleines Malheur" - ließ den Saal erzittern. "Der Gesandte mit seinem Übersetzer von Fränkisch-lateinisch-italienisch ins Hochdeutsche rundete den Faschingsabend unter stürmischem Beifall ab. Zum großen Finale KDFB-Faschingschor in Trauerkleidung wurde das Lied "Wieder mal zu haben" kräftig gesungen.

Die Band "Rock und Fliege" lockte die Närrinnen durch ihre Musik auf die Tanzfläche. In Form von Sprüchen gab Karin Streit als Moderatorin ihre Überleitungen zu den Programmpunkten ab - eine Spitzenleistung. Der neue Vorstand des Frauenbundes hatte eine super Faschingsveranstaltung hingelegt. red