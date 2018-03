Die Wehr 18 Jahre lang gut geführt

Die Feuerwehr Brauersdorf stellt sich bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Kommandantur vollkommen neu auf. Kommandant und Kreisbrandmeister (KBM) Klaus Dressel kandidierte nach 18-jähriger Amtszeit nicht mehr. Zu seinem Nachfolger wurde Stefan Scherbel in das Kommandantenamt gewählt.

Dies sei von langer Hand vorbereitet gewesen, erklärt Klaus Dressel, und er verspricht sich davon neue Impulse und Ideen für die 25 aktiven Floriansjünger aus dem kleinsten Gemeindeteil im Markt Pressig, in dem Klaus Dressel auch als Dritter Bürgermeister engagiert ist.

Zu der Versammlung konnte Vorsitzender Wolfgang Förtsch besonders Kreisbrandinspektor (KBI) Harald Schnappauf und Ehrenkommandant Günther Grebner sowie den Sachgebietsleiter Ordnungsamt im Markt Pressig, Stefan Heinlein, willkommen heißen. Wolfgang Förtsch war zugleich als Zweiter Bürgermeister für den Markt Pressig im Einsatz. Er lobte das außerordentliche Engagement der Wehr in Brauersdorf, die vielseitige Aufgaben auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Ort übernimmt.

Die Feuerwehr sei nicht nur im Feuerschutz aktiv und stets einsatzbereit, sondern die Mitglieder erfüllten auch gemeindliche Aufgaben wie die Pflege der gemeindlichen Rasenflächen und des Ehrenmales. Ein besonderer Dank ging an den scheidenden Kommandanten Klaus Dressel, der 18 Jahre die Wehr gut geführt habe. Dem schloss sich auch KBI Harald Schnappauf an. Er war sehr erfreut, dass ein kleiner Ort 25 aktive Wehrleute stellt und außerdem einen hohen Ausbildungsstand nachweisen kann.



Rebhan wird Ehrenmitglied

Eine große Ehre wurde Norbert Rebhan zuteil, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Norbert Rebhan ist seit 1972 Mitglied der Feuerwehr Brauersdorf, fungierte 15 Jahre als Schriftführer und Mitglied der Vorstandschaft. Seit 1974 bis heute ist er Maschinist und ist immer als einer der Ersten im Einsatz oder bei Übungen. Außerdem stellt er seit Jahrzehnten seine Traktoren unentgeltlich als Zugfahrzeuge für den Tragkraftspritzenanhänger zur Verfügung. Er ist außerdem ein beliebter und vorbildlicher Kamerad, so der Vorsitzende Förtsch bei Überreichung der Ernennungsurkunde.

Förtsch übernahm als Zweiter Bürgermeister auch die Verabschiedung von Kommandant Klaus Dressel. Dieser engagiert sich seit 1988 im aktiven Dienst. In seine Amtszeit fällt die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze, die Gründung einer Frauengruppe und Jugendgruppe, die Renovierung des Feuerwehrhauses, das 100-jährige und 110- jährige Jubiläum. Zahlreiche Kameraden hat er mit seiner Ausbildung zu den Leistungsabzeichen bis zur Stufe Gold/rot geführt. Seit 2000 ist er Kreisbrandmeister und fungiert als Ausbilder und Schiedsrichter auf Kreisebene.

Aus der Kommandantenwahl, unter Leitung von Stefan Heinlein, ging als Erster Kommandant Stefan Scherbel hervor. Zu Zweiten Kommandanten wurden gleichberechtigt Sebastian Wachter und Klaus Dressel gewählt.

Bevor man zur Neuwahl der Vorstandschaft überging, dankte Vorsitzender Förtsch Melanie Förtsch, die nach zwölf Jahren als Beisitzerin aus der Vorstandschaft ausgeschieden ist. Die Neuwahlen brachten ein großes Vertrauensvotum für die bisherige Vorstandschaft: Erster Vorsitzender Wolfgang Förtsch, Zweiter Vorsitzender Rüdiger Butz, Schriftführer Franz Wachter, Kassiererin Silvia Löffler. Beisitzer Markus Haderlein und Mario Löffler. Kassenprüfer Mario Beez und Sebastian Wachter. Zum Schluss galt ein besonderer Dank Marga Beez von der Vereinsgaststätte "Zum Frankenwald", die zum Jahresende geschlossen wurde. Marga Beez war viele Jahre lang eine gute Vereinswirtin und versorgte die Wehrleute mit Speis und Trank, nun werden die Sitzungen und Versammlungen im Feuerwehrhaus abgehalten. eh