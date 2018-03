"Die Wappen der Abtei Ebrach - eine in Stein gehauene Geschichte" heißt die Sonderausstellung im Museum der Geschichte Ebrachs, die jetzt Bürgermeister Max-Dieter Schneider (SPD) eröffnet hat.

Die Ausstellung beschäftigt sich mit den heraldischen Zeugnissen und Abbildungen an dem ehemaligen Klostergebäude. Äbte, Stifter und Bauherren haben sich mit ihren Wappen an dem monumentalen Abteigebäude verewigt. Die Eindrücke der Ausstellung kann man anschließend direkt bei einer Betrachtung der Außenansicht der Abtei verinnerlichen: Hier sind besonders die beiden Erker am Haptgebäude aussagekräftig, wie es in der Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Ebrach heiß. Der linke, "geistliche" Erker, und der rechte, "weltliche" Erker, geben Einblick in die damalige Zeit und die damaligen Herrschaftszeichen. Der geistliche Erker verweist auf die Rolle der Abtei innerhalb des Ordens und der weltliche Erker stellt vor allem die Familien heraus, die für den Aufstieg der Abtei maßgebend waren. Auch im Inneren des Gebäudes lassen sich weitere heraldische Zeugnisse finden, etwa am Mittelbau im Treppenhaus und an der östlichen Tordurchfahrt zum ehemaligen Abteihof. Die Ausstellung, die von Museumsleiter Viktor Fieger konzipiert und mit zahlreichen Fotografien von Jürgen Scholz ausgestattet wurde, beschreibt die in Stein gemeißelten Zeugnisse im Detail.

Zur Ausstellungseröffnung kamen auch die zahlreichen ehrenamtlichen Aufsichtskräfte des Museums, ohne die Institution ihre umfangreichen Öffnungszeiten nicht stemmen könnte. Bürgermeister Schneider bedankte sich deswegen vor allem bei ihnen.

Außerdem blickten die Verantwortlichen in die Zukunft. Die nächste Sonderausstellung im Museum wird im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 stattfinden. Dazu wird es am 1. Juni eine internationale Fachtagung im Kaisersaal geben, bei der Ergebnisse des Projektes vorgestellt werden und zeitgleich die neue Sonderausstellung eröffnet wird. Diese können die Besucher dann bis zur Ebracher Kirchweih am 9. September besichtigen, bevor sie anschließend als Wanderausstellung an verschiedenen Orten zu sehen sein wird.

Die Sonderausstellung ist bis 27. Mai täglich von 14 bis 16 Uhr im Museum der Geschichte Ebrach (Eingang über Marktplatz 1) zu sehen. red