Die Wanderer suchen Ostereier

Der Wanderverein Ebern lädt zu einer Familienwanderung mit Ostereiersuche ein. Treffpunkt ist am Ostermontag, 2. April, um 13 Uhr am Realschulparkplatz in Ebern. In Fahrgemeinschaften geht es nach Pfarrweisach. Die Wan-derstrecke ist laut Auskunft des Vereins bei schönem Wetter kinderwagentauglich. Geplant ist eine Strecke von ca. 3,5 Kilometer. Eine Einkehr im Anschluss ist ebenfalls vorgesehen. Wan-derführer ist Stephan Walter. red