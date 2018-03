Die Vorsitzenden

Historie und Gegenwart In prägnanter und kurzweiliger Form blickte Erika Gehring auf die 70 Jahre zurück. German Balling, Rudolf Seel, Rudolf Klein, Alfred Balling, Simon Hornung, Emil Müller, Adolf Mader, Edwin Rudolph, Josef Rudolph, Romuald Denner (Kleinwenkheim) und Edgar Then, den Erika Gehring als "Triebfeder der Gründung" bezeichnete, waren die Männer der ersten Stunde und gründeten im März 1948 den Ortsverband. Am 29. Juni 1950 wurde Edgar Then zum 1. Vorsitzenden gewählt. In den 1950er Jahren gab es einen recht häufigen Wechsel an der Spitze. Jeweils zwei Jahre führten Edgar Then, German Balling und Hermann Gehring den Verein, 14 Jahre Alfred Balling, 15 Jahre Ignaz Fleischmann. Seit 27. Mai 1988 führt Erika Gehring den Ortsverband. mta