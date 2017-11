Die Vorbereitung für Konzerte laufen

Die Stimmung ist gut bei der Probe der Musikgruppe "Nur Mut", trotzdem sind alle Bandmitglieder voll bei der Sache. Die Vorbereitungen für die Kirchenkonzerte in Stralsbach am 19. November und am 10. Dezember in Hassenbach jeweils um 17 Uhr laufen auf Hochtouren. Im Programm stehen Hits wie "Amoi seg ma uns wieder" oder "Halleluja". "Es gibt aber auch neue Stücke zu hören, wo es auch gewünscht ist, dass die Besucher mitsingen", sagt Bandmitglied Anja Metz. Begleitet wird der Gesang von Bass, Querflöte, zwei Gitarren, Keyboard und einem Cajon. Es steht bei den Konzerten eine Spendenbox bereit. Mit dem Erlös wird das ambulante Kinder-Palliativ-Team der Malteser in Würzburg unterstützt. Foto: Marcus Leitner