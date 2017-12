"Die Vögel": Walnussbaum zum Jubiläum

Humor, Geselligkeit und Wohltätigkeit - dafür steht der Kulmbacher Männerstammtisch "Die Vögel" seit über sechs Jahrzehnten. Jedes Jahr tun die Mitglieder Gutes und engagieren sich vor allem aktiv in der Gemeinschaft. Als Dankeschön für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle der Stadt Kulmbach gab es zum Jubiläum vom Oberbürgermeister Henry Schramm einen Walnussbaum für die renaturierte Flutmulde.



Verheugen und zweimal Vogel

Sie heißen Eule, Amsel oder Star - die Männer des Traditionsstammtisches "Die Vögel". Jeder von ihnen erhielt bei Aufnahme einen Vogelnamen, der die Wesensmerkmale des Stammtischbruders widerspiegeln soll. Angeführt von Präsident Ralf Löffler und seinen Stellvertreter Wolfgang Wunder umfasst die Gemeinschaft höchstens 17 Mitglieder, plus prominente "Ehrenvögel" wie Bundesminister a. D. Hans-

Jochen Vogel, Ministerpräsident a. D. Bernhard Vogel, Bezirkstagspräsident a. D. Edgar Sitzmann und EU-Kommissar a. D. Günter Verheugen.

Komplettiert wird die "Ehrenvogelschar" durch den Kulmbacher OB Henry Schramm sowie Landrat Klaus Peter Söllner. Es sei eine sehr große Ehre, Teil dieser traditionsreichen Stammtischkultur sein zu dürfen, betonten beide erneut im Rahmen Baumpflanzaktion an der Flutmulde.



Gute Taten

Doch so unterschiedlich die einzelnen Charaktere sind, sie alle eint ein gemeinsames Ziel: sie wollen Gutes tun und Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, helfen. Neben der finanziellen Unterstützung zahlreicher Projekte lassen die "Vögel" vor allem Taten sprechen: So wurde die heruntergekommene Dreibrunnen-Anlage in Ziegelhütten samt Sitzgelegenheiten und Tisch instandgesetzt und erneuert. Auch eine Ausschilderung zu Geschichte der Anlage wurde angebracht. Zudem wurde am Görauer Anger ein Ruheplatz aufgestellt, gepflegt von den Mitgliedern.

Als Dankeschön für ihren jahrzehntelangen Einsatz zum Wohle der Stadt Kulmbach spendete OB Henry Schramm den Stammtischmitgliedern zum 60-jährigen Bestehen einen Walnussbaum. Das Geschenk fand nun an der renaturierten Flutmulde in der Blaicher seinen neuen Platz.



"Gelebte Heimatkultur"

"Der Walnussbaum soll an der Flutmulde starke Wurzeln schlagen und mit den Jahren zu einer stattlichen Größe heranwachsen - ein schönes Symbol also für das Verhältnis zwischen den ,Vögeln' und Kulmbach. Fest verwurzelt in unserer Region steht der Stammtisch seit vielen Jahrzehnten für gelebte Heimatkultur und vielfältige Wohltätigkeit. Genauso wie die ,Vögel' Kulmbach bereichern, so wird dieser Walnussbaum die Fauna und Flora unserer Flutmulde weiter aufwerten", sagte der Oberbürgermeister. red