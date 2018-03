Die Vielfalt des Frankenwaldes erleben

Die heilsame Kraft des Waldes erleben - das und noch viel mehr wird Gästen und Einheimischen im Oberen Rodachtal geboten. Der neue Flyer des Tourismusverbandes Oberes Rodachtal wurde nun von Sandra Heinz und Katrin Franz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vom Waldbaden (dem japanischen "Shinrin Yoku") über Kräuterführungen und Vogelstimmenwanderungen bis hin zum "Sundowner am Silberberg" gibt es viele Angebote, bei denen die Vielfalt des Frankenwaldes erlebbar gemacht wird. Die Führungen werden von Experten geleitet, so zum Beispiel von Naturcoach Holger Schramm, Kräuterpädagogin Christina Zehnter, Biologin Christiane Geipel und den Vogelstimmenexperten Karl und Ottilie Rahm.

Für die Veranstaltungen ist keine Mindestteilnehmerzahl nötig. Zur besseren Planbarkeit, weil es z.B. Verkostungen gibt, bitten die Veranstalter aber um eine Voranmeldung. Bei einzelnen Angeboten ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Den Programmflyer bekommen Waldfreunde im Tourismushaus in Steinwiesen. Infos gibt es unter Telefon 09262/1538 im Tourismushaus.

Das Programm startet am Karfreitag, 30. März, um 9.00 Uhr mit dem Waldbaden. red