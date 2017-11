Die vielen Toten der Kriege mahnen zum Frieden

Eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag fand am Sonntag in Trossenfurt am Kriegerdenkmal statt. Dort versammelten sich nach dem Gottesdienst die Ehren-Abordnungen der Ortsvereine und die Bürger. Sie gedachten der vermissten und gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege. Auch an die Opfer von Terror und Gewalt wurde erinnert.

Für die Gemeinde Oberaurach rief Zweiter Bürgermeister Hans Albert (CSU) die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt ins Gedächtnis zurück. Man trauere am Volkstrauertag aber auch um die Soldaten der Bundeswehr, die bei Auslandseinsätzen in Afghanistan oder in anderen Ländern ums Leben gekommen seien. Er betonte, dass die vielen Toten für die jetzige und künftige Generationen Mahnung zum Frieden sein sollten.

Musikalisch wurde die Gedenkfeier von der Trachtenkapelle Trossenfurt/Tretzendorf umrahmt, die das Lied vom "Guten Kameraden" und das Deutschlandlied spielte.

Auf dem Schlossberg am Gefallenenehrenmal versammelten sich am Volkstrauertag die Königsberger Bürger, um der Gefallenen, Verfolgten und Ermordeten der zwei Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts, der kriegerischen Auseinandersetzungen der Jetztzeit und derer, die durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind, zu gedenken.

Bürgermeister Claus Bittenbrünn ging auf die Sinnlosigkeit der Kriege ein. "Es gibt keine gerechten Kriege und Krieg soll nach Gottes Wille nicht sein. Die Gewalt der Kriege frisst die Völker, die Seelen, die Leiber und die Träume. Krieg zerstört und traumatisiert, und immer geht es um Geld. Eine Binsenweisheit ist: Krieg wird um Geld geführt", sagte er.

Bittenbrünn sprach in der Gedenkfeier, die vom Posaunenchor Königsberg unter der Leitung von Wolfgang Fischer musikalisch begleitet wurde, auch die Bedeutung des Volkstrauertages für die jetzige Generation an: "Um an diese Gräuel der Kriege erinnert zu werden, um wachgerüttelt zu werden, bedarf es vor allem in unserer heute so schnelllebigen Zeit eines Tages wie dieses Volkstrauertages."

Aus den aktuellen Konflikten zog er den Schluss: "Gegenwärtig gefährden wieder nationale Eigeninteressen und Zwietracht die Einheit Europas." heki/sn