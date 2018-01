Die viele Arbeit hielt Rosa Seiler jung

Alexander Hitschfel



Ihren 95. Geburtstag konnte Rosa Seiler, die eine gebürtige Gosbergerin ist, am Sonntag im Senioren- und Pflegeheim Jörg Creutzer im Kreise ihrer Familie, Verwandten, Bekannten und Freunde feiern.

Die Jubilarin wurde als eines von drei Kindern des Ehepaars Johann und Anna Leuker geboren. Aus der 1948 mit ihrem Mann Oswald geschlossenen Ehe gingen insgesamt zwei Kinder hervor. Neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau hatte Rosa Seiler sich gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Obstgeschäft in Effeltrich aufgebaut. Gemeinsam führten sie das Geschäft bis 1978.

Danach war Rosa Seiler noch einige Jahre als Blumenverkäuferin auf Märkten in der Umgebung unterwegs, ihr Ehemann arbeitete nach der Aufgabe des Obstgeschäftes noch bei der Firma Siemens. Bis ins hohe Alter von über 90 Jahren hat die Jubilarin ihren Haushalt in Gosberg noch selbst geführt.

Seit März 2016 lebte das Ehepaar nun im Jörg-Creutzer-Heim, im Oktober 2016 starb Oswald Seiler.

Wie man 95 Jahre alt wird? Rosa Seiler verrät es: "Viel arbeiten, denn Arbeit hält jung", sagt die Jubilarin. Die Glückwünsche des Landkreises Forchheim überbrachte Landrat Hermann Ulm (CSU).