Die VHS schickt Fotofans aufs Segelschiff

Die Volkshochschule (VHS) Herzogenaurach hat im Sommer 2018 den einzigen Fotokurs auf einem Großsegelschiff in Europa in ihrem Programm. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, finden auf einem 24-Personen-Segelschiff im Juli und im August Kurse statt, die jeweils eine Woche dauern. Es werden weder Kenntnisse im Fotografieren noch im Segeln vorausgesetzt.

Von Stavanger aus segeln die Teilnehmer mit einem geräumigen Schoner zu den Fjorden Norwegens und gehen dort auf fotografische Erkundung, zum Beispiel in dem landschaftlich atemberaubenden Lysefjord mit dem Preikestolen, Norwegens meistfotografierten Felsen. Das norwegische Fjordland gilt zu Recht als besonders eindrucksvolles Reiseziel. Immer wieder lassen gewaltige Gletscher, tief eingeschnittene Fjorde und tosende Wasserfälle die Besucher staunen und zur Kamera greifen. Eine Fülle der herrlichsten Fotomotive in der gewaltigen Landschaft, auf dem traditionellen Segelschiff, in den malerischen Häfen und in der abwechslungsreichen Inselwelt wird aufgegriffen und fotografisch umgesetzt. Dabei gibt es Tipps für digitale Anfänger und Fortgeschrittene von der Aufnahmetechnik bis zur Bildbearbeitung. Für Digitalfotografen stehen Notebooks und Beamer zur Verfügung. Abends werden die Bilder in gemütlicher Runde projiziert und ausgewertet.

Der Fotokurs kostet inklusive Schiff und voller Verpflegung, aller Hafengebühren und Motorstunden 1495 Euro. Termine sind wöchentlich vom 21. Juli bis 1. September. Der Foto-Segeltörn startet in Stavanger. Die Anreise erfolgt mit privaten Fahrgemeinschaften.

Weitere Informationen und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es in der VHS Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/901320. red