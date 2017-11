Die VG-"Zweite" gewinnt zweimal

Die Veinal Volleys der VG Bamberg II (4.) haben ihren Doppelspieltag in der Bayernliga Nord der Volleyballerinnen erfolgreich hinter sich gebracht. Der Aufsteiger gewann zunächst beim Ranglistenletzten TV/DJK Hammelburg mit 3:0 und besiegte dann die VGF Marktredwitz (5.) mit 3:1.

Anna Wöckel war für das Zuspiel zuständig. Sandra Menz startete neben Vanessa Tümpner auf der Mittelblockerposition. Druckvolle Aufschläge sowie eine solide Feldabwehr der Libera Nina Bartilla sorgten in Hammelburg für den ersten Satzgewinn. Eigenfehler schwächten das Spiel der Gastgeberinnen, die Bamberger Außenangreiferinnen Anja Elser und Sopie Eckle brachten ihre Angriffe souverän durch. Carolin Reinke platzierte ihre Longline-Angriffe gewohnt sicher. Auch Elena Schleuppner bewährte sich auf der Außenposition und rechtfertigte das Vertrauen von Trainer Trainer Alfred Bayer. Zu Beginn des dritten Satzes verletzte sich Anna Wöckel am Fuß, für sie kam Nadine Vöst im Zuspiel. Die Überlegenheit hielt bis zum dritten Satzgewinn an.

Im Oberfrankenderby gegen die VGF Marktredwitz setzte sich die VG-"Zweite" schnell durch eine Aufschlagserie von Anja Elser mit fünf Punkten ab. Eine starke Feldabwehr sowie harte und platzierte Angriffsschläge über die Außenpositionen brachten den ersten Satzgewinn. Nun fand die Außenangreiferin der VGF Marktredwitz zu ihrem Spiel, zudem wurden die Angriffe der Veinal Volleys Bamberg immer wieder abgewehrt. Das 1:1 war die Folge.

Im dritten Satz fanden die Bambergerinnen wieder ins Spiel, vieles gelang besser. Carolin Reinke beendete mit sehr guten Aufschlägen den Durchgang. Wieder waren es starke Blockaktionen und gute, variable Angriffe auf allen Positionen, die den Gewinn des vierten Satzes und des Spieles brachten. cas

VG Bamberg II: Bartilla, Bayer, Eckle, Elser, Hlawatsch, Kemper, Menz, Reinke, Schmitt, Tümpner, Wöckel, Schleuppner, Vöst