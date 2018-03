Die Verwandten des Königs

Als Kurfürst Friedrich Wilhelm (der "Große Kurfürst" von 1640 bis 1688) ein zweites Mal heiratete, wurde für den gemeinsamen Sohn mit Ehefrau Dorothea für dessen Versorgung ein nicht souveränes Fürstentum geschaffen, die Markgrafschaft Brandenburg-Schwedt. Wenngleich die meisten männlichen Mitglieder dieses Hauses weniger durch politisches Engagement, sondern mehr durch Prunkliebe auffielen, sollte ein Nachkomme aus dieser Hohenzollern-Nebenlinie sich besonders militärisch hervortun: Prinz Carl Albrecht, Markgraf von Brandenburg-Schwedt (1705 bis 1762).

Der Soldatenkönig ernannte ihn 1731 zum Chef des Infanterieregiments No. 19, das er bis zu seinem Tode 1762 führen sollte. Er nahm mit ihm an allen wichtigen Schlachten der Schlesischen Kriege mit Bravour teil (Mollwitz, Hohenfriedberg, Soor, Prag, Leuthen, Hochkirch, Torgau), wurde mehrmals verwundet und erwarb sich so die besondere Gunst seines Vetters und Königs Friedrich II. Nicht zufällig schenkte dieser ihm einmal einen kleinen Tiger, allerdings mit der Mahnung, "dass...gedachtes Thier...sorgfältig in Verwahrung gebracht werde, damit dasselbe niemalen loskommen, noch einigen Schaden...in der Stadt anrichten könne".



Ein Privileg

Höher zu bewerten ist das absolut einmalige Privileg in der altpreußischen Armee, dass es einem Regimentsinhaber, hier dem Prinzen Carl, erlaubt war, sein Namenskürzel "PC" (=Prinz Carl) meist in Spiegelchiffre sowohl auf der Grenadiermütze, dem Ringkragen, dem Patronentaschenblech und der Infanterie-Pallaschklinge zu zeigen. Das galt auch für das Johanniterkreuz, da der königliche Prinz ab 1731 Herrenmeister des Johanniter-Ordens geworden war. Dieses weiße Kreuz prangte auch auf allen Kompaniefahnen seines Regiments. Der Markgraf bezog standesgemäß ab 1737 das Ordenspalais am Wilhelms-Platz in Berlin. Es wurde über 200 Jahre später im Dritten Reich zum Sitz des Propagandaministeriums und im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Das Armeemuseum auf der Plassenburg ist stolz, mehrere Waffen und Ausrüstungsstücke aus diesem berühmten Regiment zeigen zu können, die in einer der neuen Hochvitrinen besonders zur Wirkung kommen. Glanzpunkt ist der einzig bekannte Geschenkdegen aus altpreußischer Zeit, den laut Inschrift Prinz Carl persönlich einem Mitglied seines Regiments 1748 geschenkt hat.