Die Verkehrskreisel und die Passionszeit

A uf unseren Straßen werden seit den 1990er Jahren immer mehr Kreisel gebaut. Scheinbar bewähren sie sich: weniger Kreuzungen, weniger Ampeln, geringere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit. Der Verkehr fließt reibungsloser.

In manchen Kreiseln weisen Kunstwerke oder gartenarchitektonische Gestaltungen auf Besonderheiten in einem Ort hin. Kreisel können zu beliebten Treffpunkten werden. Man kommt nach einem großen Fußballspiel im "Feier-Kreisel" zusammen. Man trifft sich am Kreisel beim Supermarkt oder beim "Donut-Kreisel", die zweite rechts.

Manchmal hat ein Kreisel vier und mehr Ausfahrten. Wenn man die Ausfahrt verpasst hat oder noch nicht genau weiß, wohin man will, kann man zwei, drei Runden drehen und dann den Kreisel verlassen.

Am vergangenen Aschermittwoch haben die Fastenzeit und die Passionszeit begonnen. Die 40-tägige Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern wird auch als vorösterliche Bußzeit bezeichnet. In vielen Kirchengemeinden werden wöchentlich Passionsandachten gefeiert. Dabei werden Abschnitte aus der Leidensgeschichte Jesu gelesen und bedacht. Das Interesse, die sieben Wochen vor Ostern bewusst und anders zu gestalten, ist groß. Da gibt es diejenigen, die auf Schokolade und Alkohol verzichten. Manche kochen vegetarisch oder lassen ihr Auto stehen. Fernseh-Fasten ist recht beliebt in diesen Wochen. Andere nehmen an ökumenischen Exerzitien im Alltag teil.

Es geht darum, sich zu besinnen und gegebenenfalls die eine oder andere Änderung vorzunehmen. Das Leben soll mehr Tiefenimprägnierung haben. Die Fülle der Dinge, die wir haben, und die Fülle dessen, was ständig zu tun und zu erledigen ist, macht uns unzufrieden, verringert Lebensqualität und setzt unserer Seele mitunter ganz schön zu.

Die Passionszeit ist so, wie im Kreisel noch ein, zwei Runden drehen. Ich besinne mich, welcher Weg der richtige ist. Drehe ich mich im Kreis oder bin ich in einer Sackgasse gelandet? Will ich weiter so? Muss ich ganz woanders hin?

So wie die Jünger Jesu frage ich: "Herr, wohin soll ich gehen?" Der Blick auf Jesus am Kreuz kann mir dabei helfen zu klären, was wichtig und unwichtig ist. Ich nehme mir Zeit, bis ich den Blinker setze.

In der Bibel wird uns geschildert, dass die Begegnung mit Jesu den Lebensweg von Menschen ganz schön durcheinander bringen kann. Ein reicher Mann, der sich seit seiner Jugendzeit bemüht hatte, im Glauben zu leben, wird plötzlich von Jesus vor die Aufgabe gestellt, all seinen Besitz den Armen zu geben. Was steht zwischen Jesus und mir?

Die Passionszeit ist so, wie im Kreisel noch ein, zwei Runden zu drehen. Sie soll uns Gelegenheiten geben, uns zu besinnen, wie es weitergehen soll.

(Volkmar Gregori ist evangelischer Pfarrer in Breitbrunn, Ebelsbach, Eltmann, Lauter und Stettfeld)