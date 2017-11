Die Vereinsführung bleibt in der Familie Müller

Die Dorfgemeinschaft, ein reger Verein und Aktivposten in dem kleinen Ortsteil der Marktgemeinde Maroldsweisach, hatte zur Jahresversammlung in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Es standen Neuwahlen an. Andreas Müller löste dabei seinen Vater Adolf als Vorsitzenden ab. Angelika Stühler wurde für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Der Tätigkeitsbericht von Adolf Müller umfasste den Zeitraum des Jahres 2016 bis Oktober 2017. Müller ging zunächst auf zahlreiche Termine der zurückliegenden Zeit ein.

Mit einem Diavortrag wurde im Mai das Vereinsgeschehen in Erinnerung gerufen. "Unsere Kirchweih im Jahr 2016 war wie immer ein voller Erfolg, aber über mehr freiwillige Helfer würden wir uns freuen", sagte Adolf Müller. Das Dorffest sei in den Jahren immer nach dem bewährten Muster abgelaufen und habe viel Spaß bereitet. Abgesagt werden musste ein geplanter Ausflug im Jahr 2016, weil sich zu wenige Personen hierfür angemeldet hatten.

Für die Helfer gab es zum Dank für deren Arbeit ein "Wirte-Essen". "Übrigens, wir suchen immer wieder neue Wirte, die helfen, unseren Wirtschaftsbetrieb aufrecht zu erhalten", sagte der Vorsitzende. Die Kombination der Senioren-, Nikolaus- und Weihnachtsfeier habe sich bewährt und fand große Zustimmung, freute sich Müller.

Er hob das gute Miteinander mit dem Feuerwehrverein Geroldswind hervor, mit dem gemeinsam der Faschingstanz organisiert und veranstaltet wurde. "Allerdings wurde bemängelt, dass zu wenige Einheimische zu dieser Veranstaltung kämen", sagte der Vorsitzende. Das Fischessen der CSU sei für den Verein, mit Blick auf die Finanzen, ein "warmer Regen" gewesen. Adolf Müller rief dazu auf, sich sowohl aktiv als auch als Besucher an den Veranstaltungen des Vereins rege zu beteiligen und dankte allen, die ihren Beitrag für die Dorfgemeinschaft geleistet hatten. Schließlich erfolgte noch ein Ausblick auf das Jahr 2017/18.



Große Mehrheit für Vorstandstrio

Der Kassenbericht, mit dem sich die Versammlung zufrieden zeigte, wurde von Kassierer Winfried Appel vorgetragen. Kassenprüfer Werner Andritschke bestätigte dem Kassierer gute Arbeit. Vorgenommen wurde eine Änderung der Vereinssatzung, um es zu ermöglichen, mehrere Personen, vor allem auch jüngere, in den Vorstand einzubeziehen.

Es erfolgte die Neuwahl des Vorstandes mit Adolf Müller, Ludwig Biener und Michael Neder als Wahlausschuss. Vorgeschlagen wurden als Vorstandstrio Andreas Müller als Vorsitzender, Johannes Müller als sein Vertreter und Daniel Reinhart als Kassierer.

27 Wahlberechtigte stimmten für diese Führungsspitze, zwei dagegen, und neun enthielten sich der Stimme. Die Führung des Vereins bleibt damit in der Familie, denn Andreas und Johannes Müller lösen ihren Vater Adolf als Vorsitzenden und ihre Mutter Blanka als bisherige Zweite Vorsitzende in diesen Funktionen ab.

Als Beisitzer wurden Sven Scheidler, Michael Neder und Timo Streng gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Maik Schrapel und Franziska Biener bestimmt. Wahlausschussvorsitzender Ludwig Biener dankte der bisherigen Vorstandschaft und wünschte der neuen viel Freude und Erfolg bei deren Arbeit für die Dorfgemeinschaft.



"Eine Frau suchen"

Gleich nach der Wahl kam Kritik von Blanka Müller. Sie hätte es gerne gesehen, wenn in den Vorstand eine Frau gewählt worden wäre. "Es gibt hier immer wieder Dinge, die eine Frau besser als ein Mann kann", meinte sie. Nun sollte sich die neue Führung der Dorfgemeinschaft "eine Frau suchen", die beratend zur Seite steht.



Appel 33 Jahre Kassierer

18 Jahre führte Adolf Müller die Dorfgemeinschaft als Vorsitzender. Ebenso lange war Blanka Müller als Zweite Vorsitzende in Amt und Würden. Auf gar 33 Jahre hatte es Winfried Appel als Kassierer gebracht. Irene Hümmer war neun Jahre Schriftführerin, Robert Müller und Matthias Bernhardt gehörten der Vorstandschaft sechs beziehungsweise drei Jahre an. Ihnen wurde für ihre Arbeit gedankt.

Eine besondere Ehrung erfuhr Angelika Stühler, die dem Verein seit 40 Jahren die Treue hält. hw