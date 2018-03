Die Verdi-Senioren wandern in Haßfurt

Die Gewerkschaft wandert wieder: Am Donnerstag, 22. März, um 14 Uhr treffen sich die Verdi-Senioren zu einer Tour am Parkplatz des Schwimmbads in Haßfurt. Es geht über die Uchenhöfer Höhe und durch das Seufzertal, wie die Verdi-Senioren mitteilen. Danach ist Einkehr gegen 16 Uhr in "Ilses Weinstube" (auch für Nichtwanderer). red