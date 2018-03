Die Unterpreppacherinnen sind Meister

In überzeugender Manier haben die Keglerinnen des KSV Waldeck Unterpreppach die Meisterschaft in der Kreisklasse B Ost 1 errungen. Nach zehn Spieltagen lagen sie mit 18:2 Punkten sieben Zähler vor dem Tabellenzweiten und Nachbarn TV Ebern III, gegen den sie auch am letzten Spieltag mit 2:4 in Ebern die einzige Niederlage in dieser Saison kassierten.

Folgende Unterpreppacher Waldeck-Keglerinnen sorgten für den Titelgewinn: Sonja Zellner, Doris Welsch, Monika Schor, Yvonne Gercke, Vanessa Grader, Sophia Steinmetz und Michaela Elflein. di