Die ungeschminkte Realität

Im Rahmen des kulturellen Jahresthemas "Revolution" zeigt die Stadt Herzogenaurach von heute bis Freitag, 28. April, die Ausstellung "Voll der Osten. Leben in der DDR" im Foyer des Rathauses. Die Fotoausstellung von Harald Hauswald mit Texten von Stefan Wolle, herausgegeben von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Ostkreuz-Agentur, zeigt das Leben in der DDR der 1980er Jahre vor der Wende. Sie gibt damit einen anschaulichen Einblick in die Frage: Was für ein gesellschaftliches Umfeld ist notwendig, um den Nährboden für eine Revolution zu bereiten? Darüber hinaus erinnert die Ausstellung an das aus unserer Sicht "andere Deutschland", dessen Existenz vor nun schon fast 30 Jahren in einer friedlichen Revolution endete.

In den 1980er Jahren zog Harald Hauswald durch Ost-Berlin und fotografierte, was ihm vor die Linse kam. Er knipste, was andere Fotografen übersahen oder für uninteressant hielten: Kleine Szenen des Alltags, einsame und alte Menschen, verliebte junge Pärchen, Rocker, Hooligans und junge Leute, die sich in der Kirche für Frieden und Umweltschutz einsetzten. Es entstand daraus eine Bilderreise in die Zeit der Teilung. Gezeigt wird eine ungeschminkte DDR-Realität, an die sich heute selbst Zeitzeugen kaum mehr erinnern.



Erläuterungen per Video

Die Ausstellung präsentiert auf 20 Tafeln über 100 bekannte und unbekannte Fotos, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Texte hat der Historiker und Buchautor Stefan Wolle verfasst, der wie der Fotograf in der DDR aufgewachsen ist. Die Ausstellungstafeln verlinken mit QR-Codes zu kurzen Videointerviews im Internet, in denen der Fotograf darüber berichtet, wie und in welchem Kontext das jeweils zentrale Foto der Tafel entstanden ist.

Die Fotoausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Der Eintritt ist frei. red