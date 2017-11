Die Termine stehen fest

Die Guttenberger Vereine trafen sich im Feuerwehrhaus Maierhof zur Absprache der nächsten Veranstaltungstermine. Am 2. Dezember ist zur Dorfweihnacht des Gartenbauvereins am Dorfbrunnen eingeladen; sie beginnt mit einem Gottesdienst im Zelt. Den Reigen der Jahreshauptversammlungen 2018 eröffnet die Feuerwehr Maierhof am 6. Januar. Sie lädt außerdem am 27. Januar zu einer Après-Ski-Party ein. Faschingshöhepunkte sind der Kappenabend der Maierhofer Wehr am 2. Februar und am 12. Februar der Kinderfasching im Sportheim des TV Guttenberg.

Die Terminabsprache für das Frühjahr und den Sommer 2018 findet am 9. März um 19 Uhr im Wanderheim statt. Am 16. März steht die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Guttenberg und am 23. März die des CSU-Ortsverbands im Sportheim auf dem Programm. Das Jahrestreffen der Wanderfreunde ist am 24., das des Fischclubs am 25. März terminiert. Am 1. Mai stellt der TV Guttenberg seinen Maibaum am Sportheim auf. Das Johannisfeuer der Feuerwehr wird am 23. Juni am Bolzplatz entzündet. Die Kirchweih ist vom 27. bis 30. Juli.

An jedem ersten Freitag im Monat trifft sich die Krabbelgruppe "Guttenzwerge" von 15.30 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. kpw