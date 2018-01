Die Suche nach der Wahrheit auf Baumanns Bühne

Nach einem erfolgreichen kurzen Gastspiel unter freiem Himmel im Sommer hat Rüdiger Baumann die "Wahrheitssucher" in das Bühnenprogramm seines kleinen Theaters in Ziegelhütten aufgenommen.Die Geschichte um Valerie, dem Mädchen, das mit seinem Floß auf dem weiten Meer treibt und nach dem für sie passenden Weg sucht, feiert morgen um 17 Uhr Premiere.Das Stück besticht durch Witz, Lebensweisheiten und einen kleinen Spiegel, den Baumann seinem Publikum vorhält. "Was soll ich aus meinem Leben machen?", sei eine ebenso alltägliche wie schwierige Frage, so der Autor und Regisseur. "Für andere wissen wir meistens Rat, wir erkennen deren Fehler und meinen zu wissen, was das Beste für sie wäre." Doch aller Rat hilft der jungen Valerie nicht wirklich weiter, nicht einmal berühmte Leute wie Martin Luther. In "Die Wahrheitssucher" werde Weises und Fragwürdiges oft in einem Atemzug genannt und somit für den Zuschauer Aufgabe und Beruhigung zugleich, sagt Rüdiger Baumann.Infos und Karten für die sechs Aufführungstermine gibt es unter Telefon 09221/93393, online unter www.das-baumann.de und an der Abendkasse.