Die Stübingers räumen ab

Bei den oberfränkischen Doppelmini-Meisterschaften in Burgkunstadt holten die Trampolin-Springerinnen des TSV 08 Kulmbach zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze.

Im Einzel der Turnerinnenklasse holte Maria Stübinger mit zwei sehr guten Übungen in den Finaldurchgängen 59,70 Punkte - Platz 1. In der Schülerinnenklasse 13/14 Jahre gelangen Ida Stübinger im Finale tolle Sprünge. Mit 57,60 Punkten holte sie die Goldmedaille. Ihre Teamkollegin Jule Schwab (56,30) sprang zu Bronze.

Eva Stübinger leistete sich im Finale der Jugendturnerinnenklasse Schwächen und kam mit 56,30 Punkten auf Rang 5.

In der Teamwertung holte der TSV 08 in der Besetzung Maria, Eva und Ida Stübinger sowie Schwab 88,30 Punkte. Damit lagen die Kulmbacherinnen hinter Team I der Bayreuther Turnerschaft (89,40) und vor Team II der BTS (88,0) auf dem Silberrang. Auf den weiteren Plätzen folgten TV Burgkunstadt I (86,60) und TV Burgkunstadt II (85,70). mk