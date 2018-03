Die Streiche von "Max und Moritz"

Begeisterten Applaus ernteten die Mädchen und Buben der Musikschule Ebermannstadt für ihr Musical "Max und Moritz". Das Bürgerhaus in Streitberg war bei dieser Veranstaltung voll besetzt.

Rund 40 Mädchen und Jungen im Alter zwischen zweieinhalb und 16 Jahren vom Kinderchor der Volksschule Wiesenttal und der Orff-Gruppe Unterleinleiter verkörperten die Streiche der beiden Schelme in vorzüglicher Weise. Das Singspiel fand im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Musikschule Ebermannstadt statt. Einstudiert hatten es Petra Distler von der Musikschule und Manfred Eberlein von der "Bletsch'n-Bühne" Unterleinleiter. Das Stück wurde in der Turnhalle in Unterleinleiter wiederholt. hl