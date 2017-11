Die Stolpersteine werden gesäubert

Um an die Reichspogromnacht 1938 und die Coburger Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, werden seit 2009 "Stolpersteine gegen das Vergessen" verlegt. Diese befinden sich vor den ehemaligen Wohn- oder Wirkungsstätten der Betroffenen. Da die Messingsteine mit der Zeit ihren Glanz verlieren und sich verfärben, rufen die Jusos zum gemeinsamen Putzen auf. Auch in diesem Jahr soll auf diese Weise an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Treffpunkt für alle ist am Samstag, 18. November, um 14 Uhr vor dem Rathaus. Es wäre hilfreich, wenn Putzsachen (Lappen, kleine Eimer) mitgebracht würden. red