Die Stadtjugendkapelle hat viel vor

Die Vorweihnachtszeit bringt für die Stadtjugendkapelle wieder eine Reihe von Auftritten. Doch auch der nicht musikalische Aspekt beschäftigt die Vereinsführung.

Denn schon heute wird auf einen wichtigen Termin hingewiesen, der im Februar 2018 stattfindet. Am 23., einem Freitag, steht die nächste Jahreshauptversammlung des Vereins an. Nachdem im Frühjahr 2017 das Präsidium nicht vollständig besetzt werden konnte, muss dieses im nächsten Jahr neu gewählt werden. So heißt es im Newsletter des Vereins zum November. Deshalb werden alle Mitglieder schon jetzt aufgerufen, sich im Präsidium zu engagieren, damit der Verein weitergeführt werden kann.

Doch das ist erst ein Thema für 2018, zunächst wird es adventlich, und es gibt Anlass zu Musik und Feier. So ergeht eine herzliche Einladung zu zwei Weihnachtskonzerten der Seniorband, in Herzogenaurach und Großenseebach am 2. und 8. Dezember, sowie einem Gemeinschaftskonzert der Bläserphilharmonie zusammen mit der Seniorband in der Eichwaldhalle in Puschendorf (10. Dezember). Der Konzerttitel "Flockenwirbel" drückt dabei nicht nur den Wunsch auf eine weiße Weihnacht aus, sondern verspricht eine vielseitige Mischung aus Orchestermusik, Solo- und Gesangseinlagen.

Ebenso musikalisch wird die Weihnachtsfeier am ersten Advent, 3. Dezember, im Vereinshaus untermalt werden. Am 8. Dezember wird der Herzogenauracher Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vom Jugendorchester mit eröffnet. bp