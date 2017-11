Die Skat-Stadtmeisterschaft war richtig spannend

Bereits seit der Gründung im Jahr 1979 veranstaltet der älteste Skatclub Coburgs die Stadtmeisterschaft. Auch diesmal durften sich die Organisatoren über eine rege Teilnahme der Coburger Bevölkerung freuen. 69 Skatspieler, darunter fünf Damen, traten an. Oberbürgermesiter Norbert Tessmer begrüßte die Teilnehmer aus Oberfranken, dem benachbarten Thüringen und aus Stadt und Landkreis Coburg in der Vestestadt.

Nach drei mal 48 Spielen standen gegen 19.30 Uhr die Sieger fest. Geldpreise und Stadtmeisterpokale für die drei Besten sowie viele Präsentkörbe mit fränkischen Wurst- und Weinspezialitäten warteten auf ihre Gewinner.

In der Einzelwertung siegte Uwe Thiem vom Skatclub "Risiko Seußen" mit 4891 Punkten. Beste Dame des Turniers wurde mit 3400 Punkten Christa Franzke, welche für den Skatclub Arzberg an den Start ging. Bester nicht im Verein spielender Skatler wurde Gerhard Köhler auf Platz 9 mit 3425 Punkten. Norbert Schmied