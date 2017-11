Die "Sigi" hängt eine sechste Amtszeit an

Die Neuwahlen waren der wichtigste Tagesordnungspunkt auf der Jahreshauptversammlung der St.-Anna-Schützen Weilersbach. Es galt, Vorstandsposten zu besetzen.

Sigrid Amon wollte sich eigentlich aus der Vereinsspitze zurückziehen. Seit 15 Jahren führt sie die St.-Anna-Schützen mit aktuell 135 Mitgliedern als Vorsitzende mit an. Doch keiner wollte in ihre Fußstapfen treten. Die "Sigi" hängt nun zum sechsten Male eine Amtszeit als Vorsitzende an.

"Ich sage nicht einfach tschüss und lasse meine St.-Anna-Schützen im Stich", betonte sie. Denn es ist wie bei vielen anderen Vereinen: Die Suche nach Nachfolgern ist schwierig. Die Jüngeren haben entweder zuviel Berufliches oder Privates um die Ohren.



Neue Gesichter

Einige hörten auf und so gibt es in der neuen Führungsriege auch neue Gesichter. Roland Sauerzapfe wurde zum neuen Vize-Vorsitzenden berufen, Kristina Baptistella zur neuen Schriftführerin. Nicole Nolte kümmert sich wie gehabt um die Finanzen. Schützenmeister bleibt Dieter Kohl, Zweiter Schützenmeister Matthias Roppelt. Zum Dritten Schützenmeister wurde Jürgen Amon gewählt. Böllerkommandant ist weiter Rainer Apelt, und um die Geschicke der Jugend bemüht sich wie bisher Stefanie Roppelt.

Im Beirat sind vertreten: Markus Böhm, Christian Nolte, Reinhold Lahner, Wolfgang Baptistella und Reinhold Baptistella. Die Kasse prüfen: Werner Pöhlmann und Renate Amon.

Bürgermeister Gerhard Amon (CSU), der die Wahl durchführte, freute sich, dass sich wieder ein Vorstand gebildet hat. Er dankte der Schützengilde, die er als "Aktivposten in der Gemeinde" bezeichnete, für ihr Mitmachen im gesellschaftlichen und kirchlichen Leben Weilersbachs und stellte eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde für die Vereinsjugendarbeit in Aussicht.

Sodann wurde ein Vereinsanliegen angesprochen: der Bau eines Vereinsheimes. Nach Bürgermeister Amon wird dies demnächst ein Thema im Gemeinderat sein.

Es war ein relativ ruhiges Schützenjahr, es gab zahlreiche Aktivität und die Kasse stimmte: So fassten Vorsitzende Amon, Zweiter Schützenmeister Roppelt und Kassenfrau Nolte das vergangene Jahr zusammen. Die Aktivität: Ein Tag der offenen Tür, wobei sich der Besuch in Grenzen hielt, Mitwirkung am Weilersbacher Ferienprogramm (Schießen mit dem Lasersimulator), eine gut angenommene Herbst-Familienwanderung sowie die Beteiligung an Festen und Feiern. Und 2018: Da steht neben einigen Unternehmungen das Vereins-Kellerfest am Schützkeller an.

Rundum zufrieden mit den Leistungen der Sportler in den Rundenwettkämpfen zeigte sich Schützenmeister Kohl. In der Klasse Luftgewehr kam die erste Mannschaft in der Gauliga auf Platz 5, die zweite in der Kreisliga 4 auf Platz 7 und die dritte und Vierte in der B-Klasse je auf Platz 4. Die Luftpistolenschützen belegten in der B2-Klasse den fünften Platz.

Sehr aktiv war nach Kommandant Apelt auch die Böllergruppe, der neun Schützen angehören.

Neu ist: Ehrenmitglieder sind beitragsfrei, Mitglieder, die in Zukunft das 65. Lebensjahr vollenden, werden beitragspflichtig, und zwar mit einem Mitgliedsbeitrag von zehn Euro. Diejenigen Mitglieder, die jedoch bereits 65 Jahre alt sind, bleiben beitragsfrei. Heidi Amon