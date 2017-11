Die Sieger von Mitwitz

Es war mal wieder so weit: Mehrere Hundert Tiere zwitscherten bei der Meisterschaft der Interessengemeinschaft Fränkischer Vogelzüchter um die Wette. Diese Meisterschaft, es war die 39., wurde traditionell am ersten Novemberwochenende in der Mitwitzer Turnhalle ausgetragen. Unser Bild zeigt die Pokalgewinner mit Landrat und Schirmherr Klaus Löffler (l.) sowie Karl-Heinz Rehm (3. v. l.), Vorsitzender der Interessengemeinschaft. Foto: Heike Schülein