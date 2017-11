Die SG Ebern bleibt ohne Punktverlust

Die Luftpistolenmannschaft der Schützengesellschaft Ebern bleibt auch am dritten Wettkampf der Bezirksliga in der Erfolgsspur. Sie gewann das Derby gegen den TSV Goßmannsdorf mit 1444:1426 Ringen und führt nun mit 6:0 Punkten die Liga an.

Aus dem Eberner Team ragte wieder einmal Helmut Stubenrauch heraus, der nach 94, 93 und 97 Ringen den vierten Durchgang mit 100 Ringen absolvierte, was ihm zuvor noch nicht gelungen war. Mit 384 nahm er seinem Gegner 42 Ringe ab. Stefan Eckstein erzielte mit 349 sein bisher bestes Saisonergebnis, eine Saisonbestleistung verbuchte auch Carsten Präger mit 363. Jürgen Klopf steigerte sich auf 348 Ringe. Nun kehrt eine vierwöchige Pause ein, ehe ein weiterer Heimkampf gegen den SV Eltingshausen ansteht. di