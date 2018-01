Die Schusters sind seit 70 Jahren verheiratet

Zusammen mit einer großen Gratulantenschar feierten Ingeborg und Josef Schuster in Untersteinach ihre Gnadenhochzeit. Josef Schuster stammt aus Wachtel in Mähren und Ehefrau Ingeborg aus Weseritz im Egerland. Nach seiner russischen und englischen Gefangenschaft erfuhr Josef Schuster, dass seine Familie im oberfränkischen Witzelshofen bei Gefrees untergekommen war. Schuster zog es auch dorthin, und er lernte bei einem Faschingstanz seine Ingeborg kennen und lieben. Das Paar ließ sich in Untersteinach nieder, die beiden heirateten, und die Ehe war mit drei Kinder gesegnet. Das Familienglück machen vier Enkel und vier Urenkel perfekt. Seit 1978 setzt sich Schuster nun mittlerweile fast vier Jahrzehnte als Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Untersteinach ein.

Die Glückwünsche der Kirche zu diesem sehr seltenen Ehejubiläum sprachen Pfarrer Wolfgang Eßel sowie Seniorenbeauftrage Renate Kaspar aus und wünschten dem Gnadenpaar noch viele schöne und gemeinsame Jahre. "70 Jahre verheiratet zu sein, ist eine große Gnade Gottes", sagte stellvertretender Landrat Dieter Schaar und überbrachte auch die Grüße des Landrates Klaus Peter Söllner, der die Schusters persönlich kennt, zur Gnadenhochzeit. Die besten Wünsche der Gemeinde Untersteinach und ihrer Bürger sprach Bürgermeister Volker Schmiechen aus. Er dankte dem Ehepaar Schuster für ihr jahrzehntelanges Engagement für ihre sudentendeutsche Volksgruppe.

Schmiechen überreichte Josef und Ingeborg Schuster zudem noch ein Schreiben des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der ihnen mit einem wertvollen Präsent zu diesem seltenen Jubiläum gratulierte. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte seine Glückwünsche zu dem hohen Ehejubiläum in einem persönlichen Schreiben aus.

Nicht fehlen durften in der Gästeschar der stellvertretende Bezirksobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Adolf Markus aus Naila, dritter Vorsitzender Klaus Stump und Dirigent Heiner Beyer vom Gesangverein Untersteinach, Geschäftsstellenleiter Thomas Schmidt von der Sparkasse Kulmbach-Kronach, Jutta Hirschmann und Erika Früchtel vom Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Untersteinach sowie Edelgard Fringes vom Pflegedienst Daheimsein. Viele Nachbarn, Freunde und Bekannte rundeten den Gratulantenreigen ab. Klaus-Peter Wulf