Die Schule kann nicht besichtigt werden

Am Sonntag, 19. November, von 13 bis 17 Uhr können private Heiz-und Energieanlagen für erneuerbare Energie an verschiedenen Orten im Landkreis besichtigt werden. Nähere Informationen zu den Adressen sind zu finden unter www.kronach.bund-naturschutz.de/aktuelles . Die Heizanlage der Schule in Pressig ist entgegen früherer Angaben an diesem Tag doch nicht zu besichtigen.