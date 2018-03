Die Schuhstädter scheitern im Bunkerduell

Nach den guten Vorstellungen der Vorwochen schafften es die Bezirksoberliga-Handballer der TS Herzogenaurach im Spiel beim ESV Regensburg nicht, an diese Leistungen anzuknüpfen und mussten sich dem Tabellenzweiten beugen. Trotzdem wollte Trainer Ingo Kundmüller nicht zu viel Kritik an seinem Team üben: "Leider hat es nicht gereicht. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit zu halbherzig in der Abwehr agiert und auch im Angriff zu viele leichte Fehler gemacht." Sicherlich habe sich das Fehlen von Jörn Marks und Jürgen Wonner bemerkbar gemacht, die in den Spielen zuvor viel Verantwortung übernommen hätten. "In Summe haben wir uns aber gegen die drei besten Mannschaften der Liga beachtlich geschlagen, was ich der Mannschaft hoch anrechne."



ESV Regensburg -

TS Herzogenaurach 28:23

Zu Beginn überzeugten die Herzogenauracher durch konzentrierte Abwehrarbeit. Gestützt auf gute Paraden von Torhüter Ferdinand Meyer und gelungene Offensivaktionen setzten sich die Gäste etwas ab (5:7), blieben auch während einer kurzen Schwächephase in Front und gingen mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause (11:12).

Doch statt weiterzumachen, verlor die TSH im zweiten Abschnitt den Faden. Viele technische Fehler im Angriff und mangelnde Abwehrarbeit ermöglichten dem ESV in kurzer Zeit viele Tore, so dass Regensburg beim 18:14 (40.) die Partie endgültig drehte. Zwar fingen sich die Gäste zwischenzeitlich wieder und agierten auf Augenhöhe, schafften es aber nicht, den Rückstand aufzuholen. yw

TSH: Mayer, Kammerer - Theiss(2), Hirning(4), Wayand(1), Janson(1), Bellmann(2), Auer(7), Jonas(2), Schwandner(3), Hagen(1)