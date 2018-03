Die Schützengesellschaft legt weiter zu

Die Berichte der Schützenmeister und Ehrungen langjähriger Mitglieder waren Schwerpunkte der Jahresversammlung der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen im Schützenhaus.

Als besonders erfreulich hob 1. Schützenmeister Reinhold Wolf den Zuwachs um sechs Mitglieder im Verein hervor. Damit zählt die SG 133 Mitglieder. Wolf erinnerte an die Sebastianifeier. An etlichen Schützenfesten im Landkreis war man auch beim Schützenfestzug präsent. Das eigene Schützenfest wurde im August mit einem schönen Festzug und der Königsproklamation gefeiert. Der Sommerbiathlon für die Kinder sei inzwischen der Hit des Ferienprogramms des Marktes Pressig. Ein Teil der Jungschützen besuchte das Oktoberfest in München und nahm am Preisschießen teil. Ein großer Erfolg für die SG wurde wieder das Sauschießen, verknüpft mit einem Jedermannschießen.

Ein besonderer Dank des Schützenmeisters ging an den Vorstand des Schützenmeisteramtes und an die engagierten Mitglieder für die gute Zusammenarbeit.

Als große Freude für die SG Rothenkirchen bezeichnete es Wolf, dass der Jungschütze und Jugendbeauftragte Lukas Beetz zum Gaujugendkönig proklamiert wurde; eine weitere Auszeichnung werde beim Oberfränkischen Schützentag in Naila Daniel Bergmann zuteil: Er wird anlässlich der Platzierung in der Wertung "Bestschütze Gewehr" von Bezirksschützenmeister Alexander Hummel ausgezeichnet.

Aus dem Schützenbetrieb berichtete 2. Schützenmeister Wolfgang Bergmann. Die erste Mannschaft errang in der Gauoberliga 3 demnach einen hervorragenden zweiten Platz nach Abschluss der Rundenwettkämpfe. Die zweite Mannschaft schaffte in der B- Klasse den ersten Platz und steigt in die A-Klasse auf. Die dritte Mannschaft, die vorwiegend aus Jungschützen besteht, errang einen achten Platz in der C- Klasse 2.

Insgesamt beteiligten sich zahlreiche Schützen an verschiedenen Wettbewerben mit unterschiedlichen Erfolgen, ob bayerische Meisterschaft oder Gaumeisterschaft oder gar bei den deutschen Meisterschaften der Gehörlosen, wo Hubert Ringlstetter in der Spitze zu finden sei.

Turnusmäßig standen die Wahl des 2. Schützenmeisters und der Schriftführerin an. Wolfgang Bergmann und Tina Baumstark wurden bestätigt.

Die SG Rothenkirchen konnte folgende Schützen ehren: Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Hans Jungkunz ausgezeichnet, dessen größter Erfolg die Würde des Saukönigs 2016 war. Adelbert Wolf, Hubert Ringlstetter sind seit 40 Jahren dabei, Tina Baumstark seit 15 Jahren. Mit der Gauehrennadel wurden Tina Baumstark, Claudia Beetz, Karin Effenberger und Elisabeth Müller ausgezeichnet. eh