Die Sander kassieren ihre erste Niederlage in dieser Saison

Seine erste Niederlage in dieser Saison kassierte der TTC Sand in der 3. Tischtennis-Bezirksliga Unterfranken mit 6:9 im Spitzenspiel bei der DJK Astheim. Auch der FC Knetzgau und der SV Kleinmünster kassierten Niederlagen, die Knetzgauer sogar deren zwei.



3. Bezirksliga Ost Männer

DJK Astheim - TTC Sand 9:6

In dieser spannenden und bis zum 6:6-Zwischenstand ausgeglichenen Spitzenpartie unterlag der TTC Sand, der ohne seine Nummer 6 Alfred Schmitt antreten musste. Der TTC Sand ging durch die beiden knappen Doppelerfolge von Andreas Wittig/Detlef Strasser und Rainer Schorr/Harald Steif mit 2:1 in Führung. In den Einzeln wusste die DJK Astheim ihre Heimstärke zu nutzen, und für die Sander gewannen nur noch Wittig, Strasser, Schorr und Steif.

TV Etwashausen III -

SV Kleinmünster 9:4

Sechs Spiele dieser spannenden Partie gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen, wobei jede Mannschaft drei für sich entschied. Bei Kleinmünster siegten lediglich im Doppel Herbert Dünninger/Jürgen Schleyer und im Einzel Dünninger (2) und Oliver Weber.

TSV Albertshofen -

FC Knetzgau 9:1

Nicht ganz so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war diese Partie, doch Knetzgau verlor alle engen Spiele. Anton Magdalener gelang nur der Ehrenpunkt.

FC Knetzgau -

TV Etwashausen III 4:9

Knetzgau gewann kein Doppel und siegte lediglich im ersten Durchgang im ersten Paarkreuz durch Kai Jakob und Anton Magdalener und im dritten Paarkreuz durch Berthold Kutschera und Tobias Barthelmeß, während das mittlere Paarkeuz erneut leer ausging.



1. Kreisliga Männer

TV Obertheres -

TTC Sand II 9:7

Nach diesem Spiel kann man schon von einem glücklichen Sieg des Gastgebers gegen den Vorletzten Sand sprechen, denn sowohl das Satzverhältnis von 34:31 als auch das Ballverhältnis von 610:599 ging zu Gunsten der Sander aus. Für Obertheres siegten Frank Voit/Bertram Tremel (2), Uwe Sinner/ Rainer Zull, Sinner (2), Frank Voit, Tremel (2) und Detlef Bönsch, während bei Sand Bernd Schuhmann/Jürgen Klauer, Claus Wolf, Tobias Brand, Schuhmann, Andreas Schneider (2) und Klauer erfolgreich waren.

TV Haßfurt -

FC Knetzgau II 9:6

Erst nach einem klaren 1:5-Rückstand kam der Gast immer besser ins Spiel. Kramer/Thomas Pfeuffer, Norbert Burkard/Siegbert Veith, Martin Körner, Kramer, Burkard (2), Klaus Merkel, Pfeuffer und Klaus Widera gewannen für Haßfurt. Auf Knetzgauer Seite waren Tobias Barthelmeß/Markus Öffner, Thomas Fichtner, Wolfgang Huttner, Carsten Krause und Barthelmeß (2) erfolgreich. ba