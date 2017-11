Die Richtung passt wieder

Der PSV Franken Neustadt feierte am 9. Spieltag in der 2. Bundesliga Nord einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gegen den SKV Goldkronach. Mit 5594:5334 erzielten die Puppenstädter dabei ein ordentliches Ergebnis, was den PSV-Verantwortlichen für die kommenden Aufgaben zuversichtlich stimmt.

Mit nunmehr 12:6 Punkten steht der PSV auf dem 3. Tabellenplatz und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Langensalza.

Von Beginn an nahmen die Hausherren um Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer das Heft in die Hand und sorgten schnell für eine beruhigende Führung. Die Gäste aus Goldkronach zeigten keinerlei Gegenwehr und so war das Spiel bereits nach dem Startpaar vorentschieden. Der zuletzt so starke Jürgen Bieberbach erwischte zwar nicht seinen besten Tag, doch durch Kampfgeist rettete er sich immerhin auf 901.

Den Grundstein für seine starken 953 legte Michael Lohrer auf der dritten Bahn, wo er tolle 270 (162/108) auf die Bahn brachte. Für die Gäste erzielten Oliver Wagner 883 und Tobias Petersilie 857.

Im Mittelpaar kannte der Spielverlauf weiterhin nur eine Richtung. Dietmar Gäbelein bestätigte seine aufsteigende Form und konnte starke 944 beisteuern, womit er gegen die Kombination Fischer/G. Petersilie (837) klar gewann. Auf der anderen Seite kam Tobias Bieberbach nur schleppend in die Partie, doch der Youngster im Franken-Trikot bewies einmal mehr Kampfgeist und erzielte mit 928 noch ein gutes Ergebnis.

Seinen Gegenüber Klaus Beck (858) distanzierte er damit klar.

Das Spiel war bei 400 Kegeln Vorsprung längst entschieden, als Sascha Hammer und Jochen Geiger gegen Achim Jahreis und Klaus Dippmar das Spiel aufnahmen. Im Schlusspaar zeigten die Gäste nun tolle Gegenwehr und trugen so zu einem starken Schlussduell bei.

Jochen Geiger behielt mit starken 952 gegen Ausnahmespieler Klaus Dippmar (949) die Oberhand, während sich Sascha Hammer (916) nach starkem Beginn den besten Gästespieler Achim Jahreis (950) geschlagen geben musste. "Wir haben heute über weite Strecken ordentlich gespielt und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Vor allem unser Abräumspiel und die wenigen Fehlwürfe machen mir Mut für die nächsten Spiele", so Routinier Dietmar Gäbelein.

Die Puppenstädter sind in den nächsten zwei Wochen Spielfrei, ehe es am Samstag, 2. Dezember zum Showdown mit Spitzenreiter Bad Langensalza kommt.



Stimmen zum Spiel

Jürgen Bieberbach (Kapitän PSV Franken Neustadt): "Der große Befreiungsschlag war das sicherlich noch nicht, aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen weiter hart arbeiten, um wieder die Konstanz zu erzielen."

Günter Petersilie (Kapitän SKV Goldkronach) : "Wir konnten heute unseren Negativtrend nicht stoppen und zeigten einmal mehr kaum Gegenwehr. Bei uns ist momentan einfach der Wurm drin. Wir werden jedoch nicht aufgeben und weiter kämpfen." tob