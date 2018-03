Die Region fiebert mit

Spätestens 2017 hat der Football-Boom auch Coburg und die Region erreicht. Mit den Black Dukes, die an die Coburger Turnerschaft angegliedert sind, und den CoTrojans haben sich innerhalb kurzer Zeit zwei Football-Klubs in der Vestestadt gegründet.

Die Black Dukes treffen sich am Sonntagabend ab 20 Uhr in der Wohnzimmer-Bar zum Public Viewing und laden alle Interessierte ein, sich dem Team beim anzuschließen. Die CoTrojans veranstalten eine vereinsinterne Runde. "Wir haben dieses Jahr die CoJe, die Coburger Jugendeinrichtung, angemietet und feiern dort mit etwa 50 bis 60 Personen unsere vereinsinterne Super-Bowl-Party", so CoTrojans-Gründungsmitglied Sebastian Kozyra.

Der Abteilungsleiter der Black Dukes, Steffen von Berg, freut sich auf einen spannenden Abend. "Wenn man sich die Super Bowls der letzten zehn Jahre mal anschaut, sieht man, dass doch nichts sicher ist. Tendenziell geht unser Team eher Richtung Philadelphia Eagles."



Coburger Klubs trainieren fleißig

Während der Spielbetrieb der National Football League ab Montag für rund fünf Monate ruht, trainieren die Coburger Vereine weiter. Die Black Dukes trainieren aktuell am Mittwoch und Freitag um 18.30 Uhr in der Angersporthalle in Coburg, die CoTrojans trainieren dienstags und donnerstags um 20 Uhr (Sports House Rödental) und samstags um 17 Uhr (Gemeinschaftshalle des TTC Freiweg Gestungshausen in Sonnefeld). Interessierte Neulinge heißen beide Mannschaften jederzeit willkommen.



CoTrojans starten in Aufbauliga

Die CoTrojans bereiten sich schon auf ihre erste Saison im bayerischen Ligabetrieb vor. In der Aufbauliga Nord steht das erste Spiel am 10. Juni (15 Uhr) auf dem Sportgelände des SV Hut gegen Hemhofen statt. Die Black Dukes haben sich in diesem Jahr noch gegen die Teilnahme am Spielbetrieb entschieden, wollen aber mehrere Freundschaftsspiele bestreiten und peilen die Aufbauliga Nord für das Jahr 2019 an. mg