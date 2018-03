Die Rattelsdorfer waren nicht aufzuhalten

Niemand hat die Basketballer der SpVgg Rattelsdorf stoppen können. Nun gewannen sie auch ihr 18. Spiel in dieser Saison der Bezirksoberliga und steigen somit ungeschlagen in die Bayernliga Nord auf.

Vor allem die starke Offensive der Rattelsdorfer Jungs bereitete allen Gegnern Kopfzerbrechen - sie erzielte über 94 Punkte pro Partie. Am Samstag, 7. April, kann der Aufsteiger die Saison noch mit dem Double krönen. In der heimischen Abtenberghalle sind sie Gastgeber des finalen Turniers um den Bezirkspokal.

Dabei treffen sie im Halbfinale um 15.15 Uhr auf den TTL Basketball Bamberg III. Zudem qualifizierte sich auch die zweite Rattelsdorfer Mannschaft. Sie spielt um 13 Uhr gegen die Regnitztal Baskets II. Um 18 Uhr kann es zum Rattelsdorfer Finale kommen, wenn es nach den Fans der SpVgg geht.