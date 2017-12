Die Polizei findet 230 Gramm Amphetamin bei einem 29-jährigen Mann in Haßfurt

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat am Mittwochmorgen auf Anordnung des Amtsgerichts in Bamberg die Wohnung eines 29-Jährigen in Haßfurt durchsucht. Bei einem ebenfalls 29-jährigen Bekannten konnten, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, unter anderem 230 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Mittwochmorgen begaben sich Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt und einem Diensthundeführer der Schweinfurter Polizei zur Wohnung eines 29-jährigen Haßfurters. Auf richterliche Anordnung sollte die Wohnung durchsucht werden.

Der Wohnungsinhaber selbst konnte nicht angetroffen werden. Ein ebenfalls 29-jähriger Bekannter des Mannes befand sich jedoch in der Wohnung. Bei ihm entdeckte die Polizei den Angaben zufolge insgesamt 230 Gramm Amphetamin sowie weitere Rauschgiftutensilien.

Der 29-jährige Wohnsitzlose wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handeltreibens mit Rauschgift Haftbefehl gegen den Mann. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der gleichaltrige Wohnungsinhaber ist nicht etwa auf der Flucht, wie man vermuten könnte, sondern absolviert in einer stationären Einrichtung eine Drogentherapie. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. ks