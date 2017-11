Die Opfer mahnen, Frieden zu bewahren

Am morgigen Volkstrauertag gedenken wir der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Als heute 82-Jähriger habe ich als Kind die Schrecken des Zweiten Weltkriegs selbst erleiden müssen. Ich trauere um meinen Vater, der sein Leben 1944 an der Ostfront verlor. Ein Jahr später mussten wir aus unserer Heimat Ostpreußen fliehen. Ich danke Gott, dass ich all diese Schrecken heil überlebt habe. Mehr noch danke ich Gott, dass unser Land seit über 70 Jahren vor einer ähnlichen Katastrophe bewahrt geblieben ist.

Verantwortungsbewusste Politiker haben aus der Geschichte gelernt, die Europäische Union auf den Weg gebracht und so Europa zu einer Insel des Friedens gemacht.

Doch dieser Friede ist brüchig geworden. Europamüdigkeit macht sich überall breit. Populisten machen ihre Anhänger glauben, man könne in nationalen Alleingängen die Rosinen aus dem europäischen Kuchen picken. Doch die Opfer von Krieg und Gewalt mahnen uns eindringlich, die Einheit Europas in Frieden zu erhalten. Den Frieden gibt es nicht umsonst. Doch was zählen materielle Lasten wohlhabender Regionen für ein geeintes Europa gegenüber Not und Elend durch einen Krieg, der angesichts der modernen Vernichtungsmöglichkeiten jede Vorstellung übersteigt?

Doch wie schaffen wir Frieden? Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt uns zu bedenken: Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Aus diesen Worten spricht der Geist der christlichen Botschaft: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst."

Diese Aufforderung ist an jeden von uns gerichtet. Grundlage für Frieden ist ein Verzicht von Gewalt in all seinen Formen im täglichen Umgang mit unseren Mitmenschen und die Bereitschaft zum geschwisterlichen Teilen des materiellen Wohlstandes. Wer Frieden unter den Menschen will, darf nicht müde werden, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Sein Reden sollte jeder durch das eigene Handeln glaubwürdig machen. Als Christen hoffen wir dabei auf die Hilfe Gottes, der täglich reichen Segen spendet. Er kann aber nur gedeihen, wenn ihn nicht jeder egoistisch nur für sich bewahren will.

Der Volkstrauertag mahnt uns alljährlich, unsere Herzen nicht zu verschließen vor dem Leiden und Sterben zahlloser Menschen durch Krieg und Hunger in der Welt. Erhöht diese Mahnung unseren persönlichen Einsatz für den Frieden in der Welt, dann wären die Millionen unschuldiger Opfer durch Krieg und Gewaltherrschaft doch nicht ganz umsonst.



Hans-Georg Kosuch ist Oberstudiendirektor a. D. und lebt in Coburg.