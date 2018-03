Die Neuschleichacher lassen im Abstiegskampf aufhorchen

Die Fußballer des SV Neuschleichach stemmen sich in der Kreisklasse Schweinfurt 3 gegen den Abstieg. Sie setzten sich beim SC Trossenfurt (8.) mit 2:1 durch. Die Spfr. Unterhohenried (3.) unterlagen beim RSV Unterschleichach (5.) mit 0:3, der TSV Kirchaich (4.) beim VfR Hermannsberg (2.) gar mit 1:5. Spitzenreiter DJK Oberschwappach kam zu einem 4:1 gegen die DJK Dampfach II (11.). Der TSV Westheim (9.) musste sich gegen Traustadt (12.) mit einem 2:2 begnügen. Die Begegnung in Geusfeld fiel aus.

SC Trossenfurt -

SV Neuschleichach 1:2

Nun wurden auch die Neuschleichacher einmal belohnt, in den letzten Spielen zuvor hatten sie immer wieder einen Vorsprung nicht über die Zeit retten können. Der SVN ging in der 17. Min. durch Schmitt in Führung, die derselbe Spieler in der 57. Min. auf 0:2 ausbaute. Erst in der 80. Min. kam der SC Trossenfurt durch einen Treffer von Brücher auf 1:2 heran, doch der Sturmlauf wurde durch die Gelb-Rote Karte für Albert in der 84. Min. gebremst. Neuschleichach rettete den Sieg über die Zeit.

RSV Unterschleichach -

Spfr. Unterhohenried 3:0

Völlig von der Rolle präsentierten sich die Unterhohenrieder, die nur in der ersten Halbzeit die Partie offen halten konnten. Nach dem Wechsel wurde der RSV Unterschleichach immer besser und kam in der 64. Min. durch Schmitt zum 1:0. Als die Spfr. Unterhohenried aufmachten, wurden sie durch Knop mit dem 2:0 in der 77. Min. ausgekontert. In der 86. Min. machte Fischer mit dem 3:0 den klaren Sieg perfekt.

VfR Hermannsberg -

TSV Kirchaich 5:1

Im Spitzenspiel bekleckerte sich der TSV Kirchaich diesmal nicht mit Ruhm. Der VfR Hermannsberg war von Beginn an die klar bessere Mannschaft und ging schon in der 5. Min. durch J. Frank in Führung, die Kundmüller in der 12. Min. auf 2:0 ausbaute. Nach dem 3:0 durch Schmitt per Elfmeter in der 36. Min. ging es in die Kabine. Nach dem Wechsel kam Kirchaich besser ins Spiel und verkürzte durch Ribeiro in der 71. Min., doch in der 88. Min. stellte Greul mit dem 4:1 die Weichen in Richtung klaren Sieg, den J. Frank mit dem 5:1 in der 95. Min. komplettierte.

DJK Oberschwappach -

DJK Dampfach II 4:1

Die Oberschwappacher profitierten in der ersten Halbzeit vor allem vom Eigentor von Neubauer in der 4. Min. zum 1:0, doch Fazliu glich per Elfmeter in der 27. Min. aus. Noch vor der Pause stellte Klug in der 42. Min. auf 2:1. Nach dem Wechsel wollte sich Dampfach wieder gut in Szene setzen, doch in der 51. Min. erzielte Klug das 3:1, was schon eine Vorentscheidung war. Mit dem 4:1 durch Merkel wurde in der 71. Min. der Deckel endgültig draufgemacht.

TSV Westheim -

SG Traustadt 2:2

Die Westheimer hatten einen tollen Start, schon in der 2. Min. ging der TSV durch einen Treffer von Langer in Führung. Diese hielt jedoch nur kurz, denn in der 5. Min. schon fiel durch Scheder der Ausgleich. Auch nach dem Wechsel waren die Westheimer gleich wieder hellwach und gingen schon in der 46. Min. durch Persch in Führung. Doch wieder konnte der TSV den Sieg nicht nach Hause bringen, denn in der 90. Min. war es Schmitt, der doch noch für den Traustadter Ausgleich sorgte. sp