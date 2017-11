Die "Neue" im Gespräch

Das war schon eine faustdicke Überraschung! Als Nummer 11 der Grünen-Landesliste hat Lisa Badum bei der Bundestagswahl am 24. September ein Mandat ergattert. Sie vertritt nun neben Thomas Silberhorn (CSU) und Andreas Schwarz (SPD) den Wahlkreis Bamberg-Forchheim in Berlin. Wie findet sich die 34-Jährige in der "großen Politik" zurecht? Wie hat sie die Sondierungsgespräche erlebt? Diese und weitere Fragen stellt Ihr der FT-Redaktionsleiter Michael Memmel in einer aktuellen Stunde am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr in der Mediengruppe Oberfranken, Gutenbergstraße 1, Bamberg. FT-Leser können sich für diese Veranstaltung online auf www.infranken.de/aboservice/abovorteil/veranstaltungen oder unter Tel. 0951/188199 bis 28. November anmelden. Foto: Stefan Kaminski