Die nächsten 471 jungen Anwärter sind im Anflug

Personal gesucht



red



Nachdem das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg im September 2016 mit 800 Anwärtern für den Polizeiberuf den Ausbildungsbetrieb aufgenommen und im vergangenen Jahr um zusätzliche 1000 Auszubildende gewachsen war, steht nun am 1. März der Ausbildungsbeginn für weitere 471 junge Polizeimeisteranwärter bevor. Dies sei die letzte Stufe, bevor im September die maximale Stärke mit etwa 2700 Auszubildenden erreicht werde, berichtet die Pressestelle der Bundespolizei.Die neuen Auszubildenden reisen bereits am Mittwoch an, um am 1. März unmittelbar mit der Ausbildung zu beginnen. Am 28. Februar durchlaufen die Auszubildenden einen umfangreichen Check-in-Prozess. Um hier Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen im und um das Ausbildungszentrum zu vermeiden, sind die jungen Menschen gestaffelt von 9 Uhr bis in den Abend zur Anreise geladen.Parallel zur wachsenden Anzahl der Auszubildenden steige auch die Anzahl an Ausbildungs- und Verwaltungspersonal. Zwischenzeitlich seien mehr als 600 Mitarbeiter langfristig in die Gewährleistung des Ausbildungsbetriebes eingebunden. Dabei handele es sich nicht nur um Polizeivollzugsbeamte, sondern auch um zivile Mitarbeiter in Verwaltung und Lehrbetrieb.So gehören den Angaben zufolge auch 216 Mitarbeiter, welche im regionalen Arbeitsmarkt gewonnen wurden, zum Team der Bundespolizei in Bamberg. Da weiterhin Personal zur Verstärkung dieses Teams gesucht werde, lohne es sich für Interessierte, im Internet auf www.bundespolizei.de nach aktuellen Stellenausschreibungen für das Ausbildungszentrum in Bamberg zu schauen.Das Bundespolizeiaus- und-fortbildungszentrum Bamberg ist nach eigenen Angaben die bundesweit größte und modernste Einrichtung dieser Art der Bundespolizei. Die fachlich der Bundespolizeiakademie in Lübeck nachgeordnete Lehreinrichtung ist das sechste Aus- und -fortbildungszentrum der Bundespolizei.