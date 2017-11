Die Musikschule rockt

Am Samstag, 25. November, um 18 Uhr veranstaltet die Sing- und Musikschule Kronach ein Rockkonzert von Schülern der Schlagzeugklasse Stefan Martin und der Gitarrenklasse Tobias Schick im Jugend- und Kulturtreff Struwwelpeter.

Es werden Klassiker aus den 80ern bis heute zu hören sein, die in solistischen Beiträgen, von kleinen Ensembles und der (Schüler-) Band "Major7" dargeboten werden. Den Abschluss des Konzerts gestaltet der Schlagzeuglehrer Stefan Martin mit seiner Band "Revolutions Per Minute" mit energiegeladenen, progressiven Eigenkompositionen. red