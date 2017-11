Die musikalischen Begleiter

Dominik Schramm ist 1995 in Kandel (bei Karlsruhe) geboren und erhielt im Alter von fünf Jahren seinen Gitarrenunterricht bei seinem langjährigen Lehrer und Mentor Ludwig Kottner. Seitdem gewann er mehrere Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Er konzertierte solistisch sowie in kammermusikalischer Besetzung in Paris, Baden-Baden, Salzburg und Freiburg. Seit Oktober 2014 studiert er in Salzburg am Mozarteum bei Professor Eliot Fisk und war unter anderem maßgeblich an der Gründung des Salzburger Gitarrenfestivals "Salzburg Guitar Fest" beteiligt. Im Laufe seiner Ausbildung erhielt er Meisterkurse von namhaften Künstlern wie Aniello Desiderio, Alvaro Pierri und William Kanengiser. Mit Justus Böhm hat er in diesem Sommer erstmals in Bamberg konzertiert. Sein jüngster Auftritt in der Region war im September ein Benefizkonzert in der St.-Matthäus-Kirche in Breitbrunn.

Harald Schneider ist 1959 in Marktgraitz geboren und, wie er selber sagt, 1984 "heimgekommen" nach Bamberg. Der gelernte Zahntechniker hat als Spätberufener am Nürnberger Meistersinger-Konservatorium Klavier, Fagott, Elementare Musikpädagogik und später Komposition studiert. Seit ihrer Gründung 1989 unterrichtet er an der Kreismusikschule Bamberg. Er ist langjähriges Mitglied im Chor der Bamberger Symphoniker, gefragter Begleiter (Kammermusik, Collegium Musicum), leitete mehrere Ensembles wie zum Beispiel den Erlanger Kammerchor, die Formation "Salonfähig", die Klezmer-Gruppe "LeChajim" sowie den von ihm gegründeten Chor der Kreismusikschule "audida". Mittlerweile hat er auch ein Faible für den Kontrabass und spielte beim letzten Neujahrskonzert des Bamberger Kammerorchesters zusammen mit Justus Böhm in der Bassgruppe. Er ist der künstlerische Leiter der Bamberger Benefizkonzertreihe zum Welt-Aids-Tag, die er im Jahr 2000 initiierte.