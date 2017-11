Die Musik begleitete Elisabeth und Herbert Lorenz durch 50 Ehejahre

Ihre goldene Hochzeit konnten Elisabeth und Herbert Lorenz aus Pödeldorf feiern. Elisabeth Lorenz, geb. Vonbrunn, wurde 1943 in Mainroth, Herbert Lorenz 1940 in Schwürbitz im Landkreis Lichtenfels, geboren. In früheren Jahren war Elisabeth im Versandhaus Baur beschäftigt, zudem in der elterlichen Brauerei und Gastwirtschaft in Mainroth, wo sich auch das Probenlokal des dortigen Musikvereins befand. Herbert kam als Aushilfsmusiker dorthin; so lernten sich beide kennen und beschlossen 1967 diese Bekanntschaft mit der Hochzeit.

Herbert Lorenz war nach dem Studium in der Brauwirtschaft und einige Jahre für eine große Pharmaziefirma im Ausland tätig. Elisabeth Lorenz legte die Prüfung als Hauswirtschaftsmeisterin ab und war, nachdem die Kinder herangewachsen waren, unter anderem die Leiterin der Betriebskantine der Firma Michelin in Hallstadt.

1970 bezogen beide ihr Haus in Pödeldorf, und da beide schon in ihren Heimatdörfern in Kirche und Vereinen aktiv waren, engagierten sie sich in Pödeldorf zusammen mit einigen beherzten Bürgern gegen den damals geplanten Schießplatz der Amerikaner im Hauptsmoorwald. Ebenso setzten sie sich für den Bau eines Kindergartens ein, der in den damals noch sieben eigenständigen Gemeinden so sehr fehlte.



Gründer der Jugendblaskapelle

Herbert Lorenz gründete mit eigenen und geliehenen Mitteln die Jugendblaskapelle Pödeldorf, wurde zum Bezirksvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes und zum Vizepräsidenten des Bayerischen Blasmusikverbandes gewählt. Immer noch tätig ist er im Bayerischen Musikrat. Lorenz war in den Jahren 1996 bis 2008 Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde Litzendorf. 2001 verlieh ihm der Bezirkstag von Oberfranken die Silberne Ehrenmedaille, der Musikverband 2012 den Ehrenvorsitz.



In der Kirche aktiv

Elisabeth Lorenz gründete 1972 die Damengymnastikabteilung des SC Pödeldorf, engagierte sich mehrfach, auch als Vorsitzende; sie gehörte dem Elternbeirat der Grundschule, ebenso dem Pfarrgemeinderat und Dekanatsrat an. Weiterhin war die Jubilarin jahrzehntelang als Leiterin der Krippenspiele, als Organisatorin von Eheseminaren für junge Paare tätig, betreute den Pfarrheimbetrieb und ist heute noch Lektorin, Mesnerin und Wortgottesdienstleiterin in der Pfarrei. Einen Wochentag widmet sie immer noch der Seniorenbetreuung bei der Caritas.

Zur goldenen Hochzeit gratulieren drei musikalische Kinder mit ihren ebenso musikalischen Partnern und sieben natürlich musikalischen Enkeln. Die Glückwünsche der Gemeinde Litzendorf überbrachte Erster Bürgermeister Wolfgang Möhrlein und übermittelte die Glückwünsche des Landkreises und von Landrat Johann Kalb. Pfarrer Marianus Schramm schloss sich den Wünschen für die katholische Kirche an. red